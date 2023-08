Stiri pe aceeasi tema

- Meterorologii au emis duminica inca o avertizare Cod roșu, anunțand vreme severa in localitati din județul Arad. In intervalul orar 17.25 – 18.20, in județul Arad: Santana, Olari se vor semnala averse torențiale care vor acumula peste 30…50 l/mp. In zona avertizata in ultimele ore s-au acumulat cantitați…

- Doua incidente grave au avut loc intr-o singura zi in orașul Vișeu de Sus. In primul caz, polițiștii din oraș au fost sesizați de catre un barbat, de 49 de ani, din Arad, prin S.N.U.A.U.112, despre faptul ca, persoane necunoscute au patruns in imobilul de domiciliu al mamei sale, de unde au sustras…

- Accident grav, cu cinci victime, in vestul țarii. A fost solicitat elicopterul SMURD. Un barbat de 36 de ani, din judetul Sibiu, a condus un autoturism pe D.N. 7, dinspre Arad spre Pecica. La efectuarea unei manevre la stanga, un autotren condus de un barbat de 53 de ani, din județul Mures a intrat…

- Dupa ce zeci de hectare de culturi agricole au fost distruse de grindina, in zona de nord a țarii, sudul s-a topit, vineri, sub canicula, iar sambata noapte a fost prapad in vestul țarii. S-a rupt cerul, a plouat cat intr-o luna și vantul a maturat tot ce a gasit in cale. Sute de localitați din Arad,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri seara, o avertizare cod roșu de vijelii și grindina pentru mai multe localitați din județul Arad. Potrivit ANM, codul roșu vizeaza localitațile Șicula, Apateu, Sintea Mare, Șepreuș, Zarand și Olari, din județul Arad. Se vor semnala grindina…

- Accident pe o șosea din vestul țarii, in aceasta dupa-amiaza. In jurul orei 14:50, polițiștii hunedoreni au fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat a cazut cu bicicleta de pe podul din zona Blooming de pe DJ 687, la intrarea in municipiul Hunedoara. „Polițiștii rutieri care s-au deplasat la…

- Meteorologii au emis luni o avertizare Cod portocaliu de vijelie pentru județul Arad. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, este vizata localitatea Conop din județul Arad. Aici, se vor semnala averse torențiale care vor acumula peste 35-40 l/mp, frecvente descarcari electrice, intensificari…

- Cadavrul unui barbat in varsta de 54 de ani a fost gasit, ieri seara, intr-o balta de pescuit din localitatea Camna, judetul Arad. Politistii din Ineu au fost sesizati marti, in jurul orei 19.30 despre faptul ca un cadavru a fost gasit in balta de pescuit din localitatea Camna. In urma cercetarii cadavrul…