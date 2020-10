Stiri pe aceeasi tema

- Daca se menține actuala tendința a pandemiei și daca oamenii nu respecta restricțiile, Polonia ar putea ajunge la 20.000 de noi cazuri de Covid-19 pe zi. Anuntul a fost facut astazi de ministrul sanatații Adam Niedzielski, potrivit Reuters. Polonia a inregistrat un numar tot mai mare de cazuri in ultimele…

- Managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase "Dr. Victor Babeș" din Capitala, Emilian Imbri, a comentat situația la zi dupa ce sambata numarul de cazuri de infectare cu COVID a depașit 3.500 iar incidența a ajuns la 2,39 la mia de locuitori."Din pacate, doar noi ne ingrijoram, dupa care…

- 2.343 de cazuri de COVID-19 au fost depistate in Romania in ultimele 24 de ore, fiind cel mai mare numar zilnic de pana acum, la doar doua zile dupa precedentul record. Și in București se inregistreaza un nou record: 517 infectari. Și la Terapie Intensiva este un nou record – 571 de pacienți. Dupa București,…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a comunicat noi date privind pandemia de coronavirus. Pe de o parte, s-a atins un nou record negativ al imbolnavirilor. Pe de alta parte, exista vești bune din punct de vedere al deceselor.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a comunicat duminica un nou record Covid-19 la nivel global in doar 24 de ore: 307.930 de noi imbolnaviri . India inregistreaza cele mai multe cazuri de imbolnaviri: 94.372 noi cazuri. Urmeaza SUA cu 45.523 de noi cazuri COVID-19 si Brazilia, cu 43.718 de noi cazuri…

- Irak, care a inregistrat 4.000 de noi cazuri de coronavirus in medie in fiecare zi, a depasit sambata 200.000 de contaminari, un prag critic intr-o tara cu un sistem de sanatate afectat de ani, scrie AFP, relateaza News.ro.Citește și: Avertismentul sumbru dat de ministrul Sanatații pentru romani:…

- India a raportat joi, pentru ultimele 24 de ore, un numar record de cazuri de infectare cu noul coronavirus, iar totalul a depasit 2,84 de milioane, potrivit autoritatilor citate de Reuters.Citește și: Lista lui Firea: Cine sunt ceilalți candidați, pe langa VIP-uri, pe lista pentru Consiliul…

- Ministrul italian al Sanatatii, Roberto Speranza, a anuntat vineri ca a semnat un ordin care instituie carantina pentru persoanele care au calatorit in Romania si Bulgaria in ultimele 14 zile, decizie menita sa previna cresterea numarului de cazuri de COVID-19 importate, transmite Reuters, potrivit…