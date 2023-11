Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a transmis luni, 27 noiembrie 2023, ministrului Justiției, Alina Gorghiu, cererile de urmarire penala a foștilor miniștri ai Sanatații, Vlad Voiculescu și... The post Klaus Iohannis a semnat cererile de urmarire penala pentru foștii miniștri ai Sanatații, Ioana Mihaila și…

- Peședintele Klaus Iohannis a semnat pentru cererile de urmarire penala formulate de DNA in dosarul achiziției vaccinurilor din pandemie. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis luni, 27 noiembrie 2023, ministrului Justiției, doamna Alina-Ștefania Gorghiu:– cererea de urmarire penala a domnului…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis ministerului Justiției cererile de urmarire penala a lui Vlad Voiculescu și a Ioanei Mihaila, in dosarul achizițiilor de vaccinuri in perioada pandemiei.

- Președintele Klaus Iohannis a transmis ministrului Justiției cererile de urmarire penala referitoare la Vlad Voiculescu și Ioana Mihaila, a anunțat Administrația Prezidențiala in ziua de 27 noiembrie 2023. Faptele pentru care se solicita urmarirea penala s-au produs in perioadele in care Vlad Voiculescu…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, luni, ministrului Justitiei, Alina Gorghiu, cererea de urmarire penala a lui Vlad Voiculescu si cererea de urmarire penala a Ioanei Mihaila, fosti ministri ai Sanatatii, in dosarul achiziției de vaccinuri anti-Covid 19. Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie…

- Președintelșe Klaus Iohannis a dat, luni, aviz pentru inceperea urmaririi penale impotriva foștilor miniștri ai Sanatații – Vlad Voiculescu (USR) și Ioana Mihaila (Reper), in dosarul achiziției de vaccinuri anti-Covid, anunța Admninistrația Prezidențiala.

- Președintele Klaus Iohannis a aprobat luni cererea procurorilor DNA și a transmis ministrului justiției cererile de urmarire penala pentru Vlad Voiculescu și Ioana Mihaila, foștii miniștri USR ai Sanatații.

- Președintele Klaus Iohannis a dat unda verde cererilor de urmarire penala formulate de DNA in dosarul achiziției vaccinurilor din pandemie. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis luni, 27 noiembrie 2023, ministrului justiției, doamna Alina-Ștefania Gorghiu:- cererea de urmarire penala…