Iranul a inceput miercuri procesul de imbogatire a uraniului la nivelul de 5% la uzina sa nucleara subterana de la Fordo, prin injectarea de uraniu in stare gazoasa in centrifuge, a transmis televiziunea de stat, la o zi dupa ce presedintele Hassan Rouhani a anuntat o noua reducere a angajamentelor asumate de tara sa in fata comunitatii internationale prin acordul nuclear incheiat in 2015 la Viena, transmite Reuters.



