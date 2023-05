Stiri pe aceeasi tema

- O nava a fost scufundata intemționat in largul coastei Floridei cu scopul de a deveni un nou habitat pentru viața marina, relateaza CTV News.Desfasurarea recifului artificial a avut loc pe 18 aprilie, in largul coastei Destin-Fort Walton Beach, in Golful Mexic. Ambarcațiunea va servi drept ecosistem…

- Beijingul vrea sa convinga principale capitale europene sa evite ca UE sa intre și mai mult sub influența SUA. Intr-un moment in care Casa Alba incearca sa contracareze forța geopolitica și militara a Chinei, principalul mesaj al lui Xi Jinping pentru Emmanuel Macron a fost sa nu susțina scenariul american,…

- O companie chineza de stat a obtinut un contract pentru dezvoltarea unui port+cheie in Insulele Solomon, o victorie importanta in demersul Beijingului de a-si creste influenta in Pacificul de Sud, transmite AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un barbat din Florida care a raspuns la o bataie la usa sa din fata a fost muscat imediat de un aligator lung de aproape 3 metri, cand a deschis pentru a vedea cine este, potrivit The Guardian. Scot Hollingsworth, din Daytona Beach, a declarat postului local de televiziune WKMG ca se uita la televizor…

- Doi soferi care s au urcat la volan desi se aflau sub influenta bauturilor au fost depistati in trafic de politistii IPJ Constanta. Potrivit IPJ Constanta, la data de 19 martie a.c., in jurul orei 01.40, politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta ndash; Sectia 2 Politie au identificat un barbat,…

- Indiferent daca ar viza ramanerea la Tallahassee (Florida) sau candidatura pentru vicepresedintie, abtinerea ar fi o varianta pe care Ron DeSantis o poate dezvolta in mod favorabil. Ramane, insa, problema numita Donald Trump - si discutiile despre riscul ca o predare fara lupta in fata acestuia, acum,…

- Cancelarul german Olaf Scholz a cerut joi Chinei sa nu trimita arme pentru a ajuta razboiul Rusiei in Ucraina. In schimb a solicitat Beijingului sa exercite presiuni asupra Moscovei pentru a-și retrage forțele.