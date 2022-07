ANM. Cod galben de caldura si disconfort termic ridicat in Dobrogea

Administratia Nationala de Meteorologie ANM a emis un cod galben caldura si disconfort termic ridicat valabil in zone din 35 de judete, in perioada 3 5 iulie. Sunt vizate si zone ale judetelor Constanta si Tulcea. In intervalul mentionat, valul de caldura se va mentine… [citeste mai departe]