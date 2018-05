Stiri pe aceeasi tema

- Ca in fiecare an, Google si Facebook vin la Bucuresti, pe 14 si 15 iunie, cu experti gata sa raspunda tuturor intrebarilor publicului in timp ce Netflix, CNN, The New York Times, Instagram, Youtube sau Shazam completeaza o oferta de continut concentrate din domeniul digital si tehnologie care nu este…

- iCEE.fest – festivalul care aduce la București peste doar 4 saptamani giganții internetului și tehnologiei din intreaga lume – anunța azi primele detalii despre agenda din acest an precum și care vor fi principalele evenimente paralele din 2018, pe domenii de interes. Pe cele 7 scene ale festivalului…

- Peste 130 de companii vor participa la iCEE.fest (Interactive Central and Eastern Europe Festival), dedicat tehnologiei digitale si internetului. Festivalul va avea loc la Bucuresti in perioada 14-15 iunie.

- Facebook, Google, YouTube, LinkedIn, CNN, Netflix, Financial Times si multi altii, vor fi prezenti pe scena iCEE.fest 2018. Organizatorii anunta si o surpriza: sute de prezentari din editiile precendente ale « Interactive Central and Eastern Europe Festival » sunt disponibile gratuit, incepand de azi,…

- Giganți globali și experți in Internet și tehnologie din toata lumea revin in Romania pentru cel mai amplu festival dedicat profesioniștilor din regiune • Facebook, Google, YouTube, LinkedIn, CNN, Netflix, Financial Times și mulți alții, vor fi prezenți pe scena iCEE.fest 2018 • Organizatorii…

- Facebook anunta ca utilizatorii sai din toata lumea vor incepe sa vada mai multe stiri locale, transmite News.ro . Facebook isi modifica din nou algoritmul pe baza caruia sunt ordonate postarile din newsfeed, de data aceasta pentru a face loc mai multor stiri cu caracter local. Schimbarea a fost anuntata…

- Companiile americane de tehnologie au fost deseori criticate ca nu platesc corect taxele din Uniunea Europeana, furnizand servicii in toate cele 28 de state, dar canalizandu-și profiturile prin țari ca Luxemburg sau Irlanda, adevarate ”paradisuri fiscale”, cunoscute pentru taxele lor mici.Franța…

- 31.601 cereri pentru inscrierea in clasa pregatitoare, completate in primele doua zile. In Teleorman sunt 213 cereri inscrise in sistem in Eveniment / Ministerul Educatiei Nationale a centralizat situatia preliminara privind inscrierea in invațamantul primar pentru anul scolar 2018-2019 (prima etapa).…