Nu te uita la ea, nu vreau sa ajungi…

Stiri pe aceeasi tema

- Un arab catre-o olteanca buna, buna rau… – Casatoreste-te cu mine, frumusete. Vei avea aur si argint si palatul meu va fi a ta casa. Vei fi a saptea mea sotie. – Du-te ma naiba d-acilea! Numai la barbat nu mai statui eu la coada! Articolul Olteanca si arabul apare prima data in Bewoman.ro .

- Suna telefonul:- Alo, senor Rod ? Aici este Ernesto, ingrijitorul d-voastra de la casa de la tara.Rod: Da Ernesto, ce pot sa fac pentru tine?Ernesto: Oh, am sunat, senor Rod, sa va anunt ca papagalul d-voastra a murit.Rod: Papagalul meu?! Tocmai papagalul meu vorbitor care a cistigat…

- Bula vine de la scoala si spune:– Tata, am luat nota 4 la matematica!– Esti pedepsit o saptamana, se infurie tatal. A doua zi:– Am luat nota 4 la romana!– Esti pedepsit inca o saptamana, spuse tatal. A treia zi:– Am luat nota 10 la muzica!– Cum? Inca doua saptamani de pedeapsa! – Dar de ce, pentru ca…

- Starea de urgența pe teritoriul Japoniei a fost incheiata pe 25 mai curent. Chiar și așa, mai multe restricții privind raspindirea virusului COVID-19 trebuie respectate. La moment, moldovenilor din R. Moldova le este restricționata intrarea pe teritoriul Japoniei. La fel, interzis au și cetațenii care…

- V-ați facut bagajul și sunteți gata de o vacanța in Moldova in aceasta vara? Inainte de a porni la drum, trageți cu un ochi peste lista de mai jos pentru mai multa inspirație in definirea itinerarului. Daca n-ați mai ajuns anterior in vreunul dintre locurile pe care vi le propunem in cele ce urmeaza,…

- O parte din moștenirea lui Liviu Dragnea la Ministerul Dezvoltarii a fost dezvaluita joi seara, in exclusivitate, de ministrul Ion Ștefan, la „Legile puterii” de la Realitatea PLUS. Acesta a vorbit de lucrari neexecutate prin contractele incheiate preferențial in ultimii ani, dar și de alte „achiziții”…

- Aveam o mulțime de planuri pentru primavara asta, pe unul dintre primele locuri aflandu-se festivalurile de teatru la care ar fi trebuit sa fiu. Imi lipsesc enorm, pentru ca la ele, in afara spectacolelor, recitalurilor actoricești pe care le vedeam, colocviilor etc. ma intalneam cu alți critici din…

- Cunoscut pentru aplecarea lui catre Divinitate, Daniel Buzdugan nu se teme de nimic din ce-i pe Pamant, mai cu seama de Coronavirus. Citeste si: Mesajul care i-a indurerat pe romani. "Trebuie sa ma internez in spital" "Daca aș muri maine nu mi-ar parea rau. M-am nascut intr-o familie…