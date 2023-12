Nu se pune nimeni cu ea! Campioana la kempo și taekwondo e și bursieră Karina Mihuța este eleva in clasa a XI-a, la unul dintre cele mai bune licee din Oradea și face sporturi de contact de la 8 ani. Fata a terminat clasa a X-a cu media 9.70 și marturisește ca nu se atinge nimeni de ea pentru ca știe kempo. taekwondo și box! Karina Mihuța are 17 ani și este campioana la kempo și taekondo. La 8 ani, tatal sau a fost cel care a dus-o la taekwondo ca sa invețe sa se apere. De acolo a fost un pas pana la performanța in sporturile de contact. „Am continuat cu kempo și am adaugat antrenamentele de judo și box, dar concurez doar la taekwondo și kempo” – Karina Mihuța, campioana… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

