Stiri pe aceeasi tema

- O intamplare de noaptea minții a avut loc intr-un oraș german. Doi romani, ambii șoferi de camion, colegi pe același echipaj, au fost prinși drogați la volan, de trei ori in aceeași zi.Totul a pornit cu un control de rutina al polițiștilor din Dusseldorf, in urma caruia au observat ca șoferul, un roman…

- Miercuri, 17 ianuarie, polițiștii rutieri au oprit in trafic trei autoturisme conduse de catre trei maramureșeni. In urma verificarilor efectuate de catre polițiști s-a stabilit faptul ca un conducator auto de 29 de ani din Baia Mare și unul de 40 de ani din Groși au condus autoturisme pe raza municipiului,…

- INCONSTIENTI ….Conducatorii auto vasluieni nu inteleg sub nicio forma ca sofatul nu are nicio legatura cu consumul de alcool. Doar intr-o singura zi, pe drumurile judetului au fost depistati trei soferi beti la volan, care au consumat ceva inainte de a circula pe drumurile publice. Politistii vasluieni…

- Au pus in pericol siguranța in trafic: Trei șoferi prinși bauți și cu permisul suspendat la volan de catre polițiștii din Alba. Cea mai mare alcoolemie, 0,71 mg/l Au pus in pericol siguranța in trafic: Trei șoferi prinși bauți și cu permisul suspendat la volan de catre polițiștii din Alba. Cea mai mare…

- Au pus in pericol siguranța in trafic: Doi șoferi, prinși bauți la volan și cu permisul suspendat, de catre polițiștii din Alba. Ce alcoolemie aveau Au pus in pericol siguranța in trafic: Doi șoferi, prinși bauți la volan și cu permisul suspendat, de catre polițiștii din Alba. Ce alcoolemie aveau La…

- Au pus in pericol siguranța in trafic: Trei șoferi, prinși beți la volan de catre polițiștii din Alba. Cea mai mare alcoolemie, 0.91 mg/l Au pus in pericol siguranța in trafic: Trei șoferi, prinși beți la volan de catre polițiștii din Alba. Cea mai mare alcoolemie, 0.91 mg/l La data de 16 decembrie…

- Polițiștii dambovițeni au prins la volan, joi seara, doi șoferi care conduceau, deși aveau alcoolemii uriașe. Unul dintre aceștia a fost depistat pe DN 71, pe raza localitații Baldana, in jurul orei 23.30. Acesta are 57 de ani și este de fel din localitatea Dragomirești-Vale. In urma testarii cu aparatul…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta au constatat mai multe infractiuni la regimul rutier in municipiu si in judet. Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta au constatat mai multe infractiuni la regimul rutier in municipiu si in judet, transmite…