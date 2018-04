Stiri pe aceeasi tema

- FED CUP ROMANIA-ELVETIA. Intrebata de jurnalisti daca aceasta este generatia de aur, Simona Halep a raspuns afirmativ. "Da, eu cred ca este cea mai buna generatie (...) Mereu cred ca am avut fete in tenis (...) Sper sa fie si mai multe jucatoare, junioarele sa munceasca mult si sa aiba incredere…

- Capitanul nejucator al Romaniei, Florin Segarceanu, si Simona Halep s-au declarat suprinsi de convocarea "veteranei" Patty Schnyder, in varsta de 39 de ani, pentru intalnirea Romania - Elvetia din barajul pentru Grupa Mondiala a Cupei Federatiei."Intr-un fel, sa spunem, avem o sansa mai buna,…

- Clasamentul WTA a decis componenta echipei Romaniei pentru meciul de baraj cu Elvetia pentru Grupa Mondiala a FedCup. Capitanul nejucator Florin Segarceanu si staff-ul echipei au decis ca primele patru clasate sa fie convocate: Simona Halep (1 WTA), Sorana Cirstea (34), Irina Begu (38) si Mihaela…

- ROMANIA ELVETIA FED CUP. Biletele pentru intalnirea Romania – Elvetia, contand pentru play-off-ul Grupei Mondiale a Cupei Federatiei, au fost puse in vanzare pe site-ul www.bilete.ro, la preturi cuprinse intre 75 de lei si 130 de lei, informeaza FR Tenis. Preturile tichetelor sunt de 130 de lei la…

- Nationala de Fed Cup a Romaniei va juca impotriva Elvetiei, in barajul pentru Cupa Mondiala, pe teren propriu, cel mai probabil la Cluj. Duelul este programat in zilele de 21 si 22 aprilie. Capitanul nejucator Florin Segarceanu a declarat, ieri, ca Romania porneste favorita in aceasta confruntare, insa…

- Echipa Romaniei va intalni, la 21 si 22 aprilie, pe teren propriu, reprezentativa Elvetiei, in barajul pentru Grupa Mondiala a Cupei Federatiei, s-a stabilit, marti, la tragerea la sorti.Cele mai cunoscute jucatoare elvetiene sunt: Timea Bacsinszky, locul 42 WTA, Belinda Bencic, locul 73 WTA,…

- Capitanul nejucator Florin Segarceanu a convocat jucatoarele romane de simplu cel mai bine clasate, Simona Haelp, locul 2 WTA, Sorana Cirstea, locul 36 WTA, si Irina-Camelia Begu, locul 37 WTA, plus Raluca Olaru, locul 45 WTA la dublu, pentru intalnirea cu reprezentativa Canadei, din Grupa a II-a mondiala…