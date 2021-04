Stiri pe aceeasi tema

- Din pacate nici luna aprilie nu vine cu vești bune. Temperaturile din Romania in aprilie sunt destul de scazute, cel puțin la inceputul lunii. Vor mai fi fenomene de precipitații, dar sub forma de ploaie in majoritatea regiunilor. Incalzirea vremii se va resimți incepand din a doua saptamana a lunii…

- Minerii de la exploatarile de uraniu de la Crucea si Botusana, judetul Suceava, au intrat in greva foamei, joi, 25 martie. Ortacii au intrerupt activitatea in urma cu o saptamana, s-au blocat in subteran si, pentru ca nu au ajuns la un acord cu Ministerul Energiei, au recurs la acest gest extrem.

- Ministrul apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca, l a primit marti, 9 martie, la sediul MApN, pe ministrul apararii nationale din Republica Turcia, Hulusi Akar, in cadrul vizitei oficiale pe care acesta o desfasoara in Romania.Intalnirea, reprogramata din anul 2020 in contextul masurilor restrictive…

- Fostul ministru al Sanatații, Nelu Tataru, in prezent, președinte Comisia de sanatate din Camera Deputaților, spune ca, cel mai probabil, Romania nu va scapa de al treilea val al pandemiei de coronavirus, de care se vorbește deja in mai multe state din Europa. In acest context, Tataru a subliniat…

- Fostul ministru al Sanatații, Nelu Tataru, susține ca inceputul pandemiei de Covid-19, asezonat cu demisia ministrului Victor Costache, a fost unul extrem de dificil. Tataru a explicat ca in momentul in care a ajuns in Ministerul Sanatații toți oamenii erau speriați și se uitau ”cu jale la mine”. …

- Coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghita , a declarat ca in Romania procentul de 50% al populatiei vaccinate ar trebui sa fie obtinut in perioada iunie - iulie a acestui an. "La acest moment, numarul de cabinete de vaccinare care sunt active reprezinta aproximativ…

- Vremea se anunța friguroasa și pare sa acopere majoritatea regiunilor din Romania. Insa, pana la mijlocul lunii marite 2021 situația se schimba și vremea se va incalzi treptat. Cand scapam de condițiile meteo severe.

- Ludovic Orban trebuie tratat ca un om politic responsabil și nu ar trebui sa demisioneze acum, a declarat marți, la RFI, vicepreședintele PNL Gheorghe Falca. Reacția sa vine dupa ce prim-vicepreședintele formațiunii Rareș Bogdan și secretarul general Robert Sighiartau au cerut demisia liderului partidului.Gheorghe…