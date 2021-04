Stiri pe aceeasi tema

- Vino la Salonul Industriei Ușoare din Pitești in perioada 31 Martie – 4 Aprilie. Expoziție cu vanzare, unde gasiți confecții, marochinarie, incalțaminte, blanuri, bijuterii lucrate manual, lenjerie de Corp, suveniruri, Tricotaje și haine de piele de calitate. Toate la preț de producator! 1 de 47 Expoziția…

- Centrul pentru cultura si civilizatia gustului, din Oradea, unic in Romania, si-a reinceput activitatea, de Martisor, prin inaugurarea noului local al acestuia din Cetatea Oradea, restaurantul "Meridian Zero", numit astfel in amintirea celor 200 de ani cand meridianul zero era la Oradea, intre anii…

- In urma cercetarilor efectuate de politistii de combatere a criminalitatii organizate, impreuna cu procurorul din cadrul DIICOT Pitesti, cu privire la ocupantii unui autoturism depistati in zona de centru a municipiului Pitesti, trei persoane au fost retinute. In dupa-amiaza zilei de 10 februarie, polițiștii…

- ”Un vaccin sigur și eficace este cea mai trainica soluție de ieșire din pandemie”, declara primarul orașului Mioveni, Ion Georgescu. Vaccinarea impotriva COVID-19 a inceput in statele din Uniunea Europeana pe 27 decembrie 2020, in prima faza fiind imunizate persoanele din domeniile esențiale precum…

- In perioada 3 – 7 februarie se desfașoara Salonul Industriei Ușoare – Expoziție cu vanzare, in centrul Piteștiului, la Muntenia, intrarea din Strada Mare, vizavi de Zara. Aici gasiți o gama variata de suveniruri, bijuterii hand-made, dulciuri de casa, jachete, confecții, tricotaje, marochinarie, lenjerie…

- Proiectul expozitional propune spre vizitare lucrarile a 43 de artisti vizuali, membri ai Asociatiei Gravorilor din Grecia, precum si ale gravorilor care au raspuns apelului lansat de aceasta. Artisti provenind din medii diferite, cu varste diferite, participa cu lucrari din colectii personale, ce ilustreaza…