Nu rata piesa “Red handed” by Loud Luxury & Thutmose

- Dupa “It’s love”, DJ Osiris lanseaza videoclipul “No more drama” sub egida Delayed Music. Piesa este produsa de DJ Osiris și Victor Biliac, iar videoclipul a fost filmat de Alex Ivan, editarea și colorizarea fiind realizate de Toni Draghici. DJ Osiris s-a bucurat de un real succes cu piesa “It’s love”,…

- Holy Molly lanseaza cel de-al saselea single, “Gangster”, in colaborare cu producatorii rusi, Cosmo & Skoro. Piesa este inspirata din personalitatea colorata a artistei și de filme, avand clar o nota de „nebunie”, exact ca in cazul personajului Harley Quinn. “Gangster” este cu siguranța o piesa ce o…

- Alina Eremia se afla in Top Trending pe locul 8 cu cel mai nou hit al ei " Dependenta mea". Piesa a fost lansata pe 22 aprilie 2021 si are deja peste 27.000 de like uri. Videoclipul a strans 1.310.840 de vizionari. Sursa foto video: Youtube Alina Eremia ...

- Liviu Teodorescu & Manuel Riva și-au unit forțele și au lansat o piesa super fresh, intitulata „Muzele”. Acest single este prima piesa in limba romana lansata de Manuel Riva, care a mai colaborat cu artiști consacrați precum Alexandra Stan, Linsday Lohan, Kelli-Leigh, Misha Miller & Eneli. Piesa s-a…

- Vanotek revine cu o piesa in același vibe și sound cu care și-a obișnuit publicul in colaborare cu Denitia. “Someone” este o piesa sensibila subliniata de vocea suava a Denitiei, cu mesaj puternic, despre a gasi iubirea puternica și sincera, pe acel cineva special care iți va fi aproape și care iși…

- Casa de discuri Sonus Records va prezinta varianta remixata a piesei ,,Emoții” interpretata de AVA in colaborare cu Connect-R. Single-ul ,,Emoții” face parte de pe albumul omonim și este și cel din urma lansat, cunoscand un adevarat succes, mai ales ca reprezinta tabloul complet al vieții artistei.…

