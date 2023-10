■ managerul Spitalului Roman, dr. Maria Andrici, de 20 de ani, inainte de a intra in sala de operații iși face sfanta cruce ■ in Spitalul Roman sunt incadrați doi preoți: unul ortodox și unul catolic, platiți din bugetul spitalului ■ Dupa Revoluția din decembrie 1989 și in Romania, unde populația și-a pastrat credința și […] Articolul Nu numai știința, ci și credința in Dumezeu salveaza vieți! apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman .