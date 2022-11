Stiri pe aceeasi tema

- Forțele armate ale Ucrainei pot elibera teritoriile capturate de Rusia dupa 23 februarie pana la sfarșitul acestui an, iar pana in vara lui 2023, militarii Kievului vor scoate de mainile rușilor și Crimeea. Aceasta este opinia fostului comandant al US Army din Europa, generalul Ben Hodges. Generalul…

- Rusiei ii este din ce in ce mai greu sa asigure aprovizionarea gruparii sale din sudul Ucrainei din cauza consecințelor sabotajului podului din Crimeea. Acest lucru a fost anuțat intr-o analiza a serviciilor de informații britanice din 17 octombrie privind razboiul din Ucraina. „Provocarile logistice…

- Garda Naționala a Ucrainei a lansat miercuri (5 octombrie) un videoclip care arata militari intr-o locație numita oraș Lyman din regiunea Donețk, recent recucerita de forțele armate ucrainene. Reuters nu a verificat in mod independent data și locația videoclipului. Garzile Batalionului General Kulchytsky…

- Max, un caine disparut acum cateva luni de la proprietarii sai din Municipiul Sebeș, a fost gasit la zeci de kilometri distanța, in Sibiu. Cainele a fost reunit cu stapanul sau cu ajutorul voluntarilor inimoși de la asociația sibiana Animal Life. „Astazi am avut parte de o intamplare placuta și puțin…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat in deschiderea Congresului Național de Drumuri și Poduri de la Timișoara ca 90 la suta din garile din Romania arata ca acelea din Mariupol, orașul bombardat din Ucraina.

- Departamentul de Comunicații Strategice al Forțelor Armate ale Ucrainei scrie miercuri pe Telegram ca armata rusa toarna clor peste cadavre civililor și apoi le acopera cu beton, fenomenul fiind sesizat in Mariupol. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Pentru a face fata crizei economice provocate de razboiul din Ucraina, Egiptul a gasit o solutie: reducerea iluminatului public pentru a economisi energie si a exporta mai mult gaz, cu scopul de a creste rezervele de valuta.

- Odata cu inceputul noului sezon fotbalistic in Ucraina, marti, in ciuda invaziei ruse care continua, jucatorii unei echipe din Mariupol spera sa poata reprezenta cu cinste orasul lor devastat de lupte si aflat sub ocupatie, scrie AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…