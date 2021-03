Stiri pe aceeasi tema

- Angajații juniori ai Goldman Sachs, una dintre cele mai proeminente banci de investiții din lume, au ripostat dupa ce CEO-ul David Solomon a respins munca la distanța, calificând-o drept o „aberaței”, relateaza Business Insider.Analiștii de investiții angajați de un an de Goldman…

- ”Transmitem un mesaj clar catre intreaga industrie ca fie respectati regulile, fie va vom inchide”, a spus James intr-un comunicat de presa. Avertismentul dat de James, care s-a adresat investitorilor individuali si membrilor industriei criptomonedelor, vine pe fondul unui inceput puternic de an pentru…

- In vreme ce șefii bancilor de investiții iși așteapta angajații in birouri, alte companii, precum cele din domeniul tehnologiei, cred ca munca de la distanța va deveni in unele cazuri permanenta, scrie BBC News.CEO-ul bancii de investiții Goldman Sachs, David Solomon, a declarat miercuri ca munca de…

- CEO-ul Morgan Stanley a primit un pachet salarial cu 22% mai mare anul trecut fața de 2019, devenind cel mai bine platit bancher din Statele Unite, relateaza Business Insider.James Gorman, CEO-ul renumitei banci de investiții, a fost platit cu 33 de milioane de dolari de catre Morgan Stanley…

- Acțiunile producatorilor de mașini electrice și ale producatorilor de energie din surse curate au crescut puternic dupa confirmarea lui Joe Biden ca președinte al Statelor Unite. Investitorii se așteapta ca acesta sa incurajeze sectorul prin masuri financiare.Acțiunile Tesla au crescut cu aproape 8%…

- Bursa de la New York a anunțat miercuri ca va delista de la 11 ianuarie cele mai mari trei companii telecom deținute de statul chinez într-o noua rasturnare de situație, relateaza Reuters și Business Insider.Mutarea vine la o zi dupa ce secretarul trezoreriei americane, Steve Mnuchin,…

- Un barbat de culoare, Andre Maurice Hill, in varsta de 47 de ani, a fost ucis de catre doi politisti albi, in pofida faptului ca era neinarmat, la Colombus, in Ohio - al doilea caz de acest fel in cateva saptamani in acest oras situat in nordul Statelor Unite -, provocand indignare intr-o tara afectata…

- Analiștii in securitate informatica de la Bitdefender avertizeaza asupra unei noi campanii de e-mail-uri frauduloase care pretind a fi trimise din partea unor companii cunoscute, precum Banca Transilvania sau Poșta Romana, cu scopul de a-i convinge pe oameni sa acceseze linkuri sau sa descarce fișiere…