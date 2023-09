Nu mai pune maioneză în salata de vinete. Cu ce să o înlocuiești. Ingredientul care îi dă savoare Salata de vinete este vedeta toamnei. Gustul sau delicios o face sa fie iubita de toți romanii. Mai mult, aceasta nu necesita mult timp de preparare. Nutriționiștii recomanda sa nu mai puneți maioneza in salata, in acest fel, veți obține un preparata cu mai puține calorii. Iata cu ce poate fi inlocuita! Nu mai pune […] The post Nu mai pune maioneza in salata de vinete. Cu ce sa o inlocuiești. Ingredientul care ii da savoare appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

