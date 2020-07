Nu mai există dubii! Care sunt realizările Guvernului: Am scăzut prețul alimentelor Intr-o postare pe pagina personala de facebook, ministrul de la Finanțe susține ca Guvernul a reușit sa reduca semnificativ inflația. „Nu mai exista DUBII: guvernarea liberala a dus la reducerea semnificativa a inflației. In luna iunie 2020 prețurile bunurilor de consum au crescut cu doar 0,08% fața de luna mai. Fața de aceeași luna a anului trecut prețurile bunurilor de consum au crescut cu 2.6%. Anul trecut, guvernare socialista, prețurile bunurilor de consum creșteau cu 3.8%! Iar acum doi ani, in iunie, tot guvenare socialista, prețurile bunurilor de consum creșteau ..ATENȚIE.. cu 5.4%!!! Atunci… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul comercial al Romaniei s-a adancit iar prețurile de consum au fost in luna iunie mai mari decat cele de acum un an. Acestea sunt cele doua vești rele primite de la Institutul Național de Statistica in dimineața de 10 iulie. Deficitul comercial al Romaniei pe primele cinci luni din 2020 este…

- ”Ciolacu trebuie sa-si ceara scuze romanilor! Datele oficiale confirma: masurile Guvernului luate la timp in perioada de stare de urgenta au mentinut puterea de cumparare pentru toti romanii”, afirma Florin Citu, luni, intr-o postare pe Facebook. El citeaza date de la INS conform carora ”In luna mai…

- INS confirma previziunile ministrului de Finanțe, Florin Cițu. Rata anuala a inflatiei a coborat la 2,3% in luna mai a acestui an, de la 2,7% in aprilie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 5,25%, serviciile cu 2,6%, iar marfurile nealimentare cu 0,15%, potrivit datelor publicate…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Dan Voiculescu a trecut la actiuni agresive de racolare a parlamentarilor sau liderilor din PSD care au fost marginalizati de gruparea Ciolacu. El ii forteaza mana lui Ciolacu pentru a realiza o noua alianta intre partidul sau, Partidul Puterii Umaniste (social-liberal),…

- Sprijin financiar pentru categorii de angajati Foto Agerpres Guvernul analizeaza posibilitatea ca angajații companiilor care nu își vor putea relua activitatea dupa 15 mai sa beneficieze în continuare de un sprijin financiar. Ministrul de finanțe, Florin Cîțu, a precizat…

- Utilizatorii romani ai Revolut au cheltuit peste 12 milioane de euro pe alimente de la inceputul perioadei de carantina pe teritoriul Romaniei, iar datele companiei arata ca, in timp ce numarul tranzactiilor a scazut cu 37%, valoarea totala a acestora a crescut cu 17%, potrivit Agerpres. Intr-un…

- Utilizatorii romani ai Revolut au cheltuit peste 12 milioane de euro pe alimente de la inceputul perioadei de carantina pe teritoriul Romaniei, iar datele companiei arata ca, in timp ce numarul tranzactiilor a scazut cu 37%, valoarea totala a acestora a crescut cu 17%. Intr-un comunicat,…

- Afacerile din industrie au crescut cu 4,3%, in primele doua luni din 2020, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, ca urmare a rezultatelor inregistrate in industriile extractiva si prelucratoare, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate marti. Pe categorii industriale,…