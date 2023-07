Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Kovacs pare cucerit de ispita Daria Cuflic, iar Ema Oprișan a facut un gest neașteptat, ca urmare a aproprierilor dintre cei doi. Concurenta spune ca inelul de logodna primit de iubitul sau nu mai are nicio semnificație și ca este tot mai sigura ca relația nu va evolua frumos.

- In episodul din data de 13 iulie 2023 al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 7, ispita Daria și Razvan Kovacs au avut un dialog incendiar. In timp ce Ema Oprișan, iubita concurentului suferea dupa ce a vazut imaginile cu cei doi de la ședința foto cu tematica, ispita și Razvan sperau sa nu fie auziți…

- Cu lacrimi in ochi, Ema Oprișan i s-a confesat Claudiei Florescu, in episodul din aceasta seara al emisiunii "Insula Iubirii". Concurenta a vorbit despre relația cu Razvan Kovacs și a descris starile prin care trece in momentul in care vine seara și nu știe daca iubitul ei se intoarce sau nu acasa.

- Ema Oprișan a transmis un mesaj acid pentru cei care o judeca. Concurenta de la Insula Iubirii a facut o postare pe rețelele personale de socializare, unde a explicat ca nu este deranjata deloc de vorbele care i se aduc. Iata ce a postat iubita lui Razvan Kovacs pe InstaStory!

- In episodul din data de 7 iulie 2023 a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 7, Radu Valcan a aratat imaginile ce l-au enervat pe Razvan. Concurentul emisiunii de la Antena 1 nu se aștepta la așa ceva din partea iubitei sale.

- Razvan Kovacs a avut parte de o reacție acida la bonfire, dupa ce a vazut cateva imagini neașteptate cu iubita lui, Ema Oprișan. Iata ce dezvaluiri a facut despre iubita lui, de fața cu Radu Valcan și ceilalți colegi de emisiune.

- Cuplurile de la Insula Iubirii au ajuns la inimile publicului, iar telespectatorii au o mulțime de preferați. Ei bine, mulți sunt curioși cate cupluri au trecut de testul suprem al iubirii și au ramas impreuna. Aceasta intrebare i-a fost pusa și Emei Oprișan, care a raspuns daca mai formeaza sau nu…

- Ema Oprișan și Razvan Kovacs formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri de la Insula Iubirii, sezonul 7. Cei doi au o relație de ceva timp, iar iubitul concurentei este topit dupa fiul ei de 3 ani. Iata cum arata Noah și ce familie frumoasa formeaza toți trei.