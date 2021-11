Inca o țara a decis inasprirea masurilor pentru a limita raspandirea noului val de coronavirus. Astfel, toți angajații din sectorul public, din Croația, sunt obligați sa dețina certificatul verde pentru a putea merge la munca. Decizia vine in contextul in care, numai vineri, Croația a 6.932 de cazuri noi de COVID-19, cel mai mare bilant […] The post Nu mai au scapare! „De la 15 noiembrie vom introduce obligativitatea certificatelor digitale...” first appeared on Ziarul National .