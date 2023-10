Stiri pe aceeasi tema

- Astologii au identificat care este zodia care scapa de toate problemele incepand de luna viitoare. Așadar, care este zodia protejata de ingeri din octombrie pana la finalul anului 2023. Ei scapa de ghinion și au noroc in dragoste, cariera și la bani. Aceasta este zodia protejata de Divinitate. Au o…

- Unii dintre romani au o mare suparare cand vine vorba de locuințele lor și nu au nicio idee cum sa scape de problema mai mult decat serioasa. Pune bicarbonat de sodiu la colțurile camerei și scapi de o mare problema. Trucul care pe care trebuie sa-l știe toata lumea. Scapa de ploșnițe cu ajutorul bicarbonatului…

- Imagini spectaculoase cu un tanc ucrainean care strabate un camp lovit de artileria rusa și ataca pozițiile invadatorilor au fost publicate pe rețelele sociale. Echipajul tancului scapa ca prin minune de bombardamentul rușilor se intoarce in siguranța.

- Justiția nu l-a iertat pe Gheorghe Dinca și a fost incarcerat pentru urmatorii 30 de ani. Este, insa, singurul vinovat in cazul morții celor doua fete, in timp autoritațile care și-au dat cu stangul in dreptul scapa nepedepsite. Dosarul in care procurorul care a stat in fața porții criminalului a…

- DECIZIE… Arestat preventiv dupa ce a fost acuzat ca și-a ucis in bataie soția, Catalin Rusu a aflat, zilele trecute, ca mandatul sau de arestare a fost prelungit. Decizia aparține magistraților Tribunalului Vaslui, care au pus in vedere autoritaților sa comnice lucrul acesta, la locul de detenție și…

- Plata unei dobanzi mai mari la inceputul perioadei de creditare reflecta un principiu economic și juridic consacrat la nivel mondial, acela ca dobanda se calculeaza la valoarea soldului creditului, acesta fiind, in mod evident, mai mare la inceputul perioadei, a transmis Asociația Romana a Bancilor. Care…

- Guvernul Japoniei a anunțat unilateral in aprilie 2021 ca apa de la Fukushima va fi deversata in mare, planul fiind contestat vehement de catre asociațiile de pescari și cetațenii care locuiesc de-al lungul coastelor Oceanului Pacific și pe insulele suverane din regiune. In acest context, japonezii…