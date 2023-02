Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul italian Nicolo Zaniolo va parasi echipa AS Roma in favoarea clubului turc Galatasaray Istanbul, punand astfel capat speculatiilor din ultimele saptamani, a anuntat, miercuri, gruparea italiana, citata de AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Imediat dupa ce au avut loc cele doua cutremure puternice din Turcia, urmate de sute de replici, Christian Atsu a fost dat disparut. La cateva ore dupa ce a avut loc tragedia, rudele anunțau disperate ca fotbalistul este de negasit și ca a fost prins sub ruine. Ulterior, informația a fost negata de…

- Ionuț Vana a ajuns la Universitatea Craiova la schimb cu Mamut și Burlacu, cedați celor de la FCSB. Și Rotaru, și Becali erau nemulțumiți cu ce aveau, iar in cele din urma s-au pacalit amandoi, fiindca „transplanturile” n-au reușit. Rotaru chiar de doua ori, in condițiile in care, suspendat de Radoi…

- Universitatea Cluj a ajuns la un acord cu echipa poloneza Korona Kielce pentru transferul lui Marius Briceag (30 de ani) la gruparea din Ekstraklasa. Fotbalistul pitestean de 30 de ani, care a imbracat si tricoul Universitatii Craiova, este la prima experienta in afara tarii. Mutarea s-ar fi facut pentru…

- CFR Cluj l-a cedat pe mijlocașul Catalin Itu (23 de ani) la Politehnica Iași, in Liga 2. Itu, jucator cu 68 de meciuri la echipa din Gruia, se afla intr-o situație curioasa: nu a jucat deloc in acest sezon, e interzis și pe banca! Catalin Itu „evadeaza” de la CFR Cluj. Dupa o prima parte a sezonului…

- Aparatorul Alexandru Epureanu s-a transferat astazi de la echipa Istanbul Bașakșehir la o alta formație din prima liga a Turciei, Umraniyespor. Jucatorul moldovean a semnat un contract cu Umraniyespor valabil pana la finalul sezonului 2022/23, a anunțat pagina de Facebook a clubului turcesc.

- Un minor de 15 ani, din Cugir, a fost dat DISPARUT de familie. Baiatul a fugit din curtea Spitalului Orașenesc Cugir in timp ce se intenționa urcarea sa inambulanța pentru a fi transferat la un alt spital. „Polițiștii din Alba cauta un minor care a plecat din spital și nu a mai revenit. Persoanele care…

- Curatorul si colectionarul Iulia Gorneanu este deja o prezenta constanta in peisajul cultural oradean. In doua luni a vernisat doua expozitii in colaborare cu Oradea Heritage, la Casa Darvas – La Roche.