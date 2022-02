Nu există încă solicitări de repatriere din partea românilor din Ucraina Nu exista inca solicitari de repatriere din partea romanilor din Ucraina Foto: gov.ro Guvernul României condamna orice tentativa de a pune sub semnul întrebarii integritatea teritoriala a Ucrainei si subliniaza ca punerea la îndoiala a statalitatii unui stat membru ONU reprezinta o abordare revizionista, care ameninta pacea în Europa si în lume. Premierul Nicolae Ciuca declara luni ca România poate primi un numar destul de mare de posibili refugiati, precizând ca nu exista înca solicitari de repatriere din partea românilor… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

- Premierul Nicolae Ciuca spune ca Romania nu a primit inca solicitari pentru repatriere a romanilor din Ucraina și ca țara noastra este pregatita pentru a accepta refugiați. Ciuca a fost intrebat despre situația actuala din Ucraina și a spus ca toate informațiile le primește din surse deschise. Intrebat…

- Romania este țara care are cea mai mare granița terestra cu Ucraina și se ridica in mod firesc urmatoarea intrebare: cați refugiați poate primi Romania in enevtualitatea unui razboi. Premierul Nicolae Ciuca nu a știut sa dea un raspuns exact. Premierul Nicolae Ciuca a declarat, luni, ca Romania poate…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, luni, ca Romania poate primi un numar destul de mare de posibili refugiati din Ucraina. Intrebat ce numar de refugiati ar putea primi Romania, el a raspuns: „Un numar destul de mare”. Premierul a aratat, cu privire la situatia din Ucraina, ca inca nu exista o analiza…

