“Nu exista foc mai mare ca arderea launtrica a sufletului de catre constiinta..” Parintele Paisie Aghioritul

- In timp ce autoritațile anunța ca forțe impresionante sunt in cautarea evadatului din Urziceni, acesta a terorizat oamenii dintr-o localitate aflata la doar zece kilometri de secția de Poliție din care a fugit. Ștefan Petronel Boanca a fost surprins chiar și de camerele de supraveghere dintr-un sat,…

- Nu știm ce dar este de la Dumnezeu mersul in picioare.. Caci noi spunem nemulțumiți: “Sunt sarac!” Nu ești olog, nu esti paralizat, nu ai tumori, ne ai amnezie, nu ai sceroza multipla. Sarac insemna sa fii paralizat la pat și sa nu poți sa te ridici sa iți iei o cana de […] The post Parintele Calistrat…

- Cel puțin 40 de romani și-au cumparat degeaba bilete pentru ruta de vineri seara, Barcelona – Bucuresti. Li s-a refuzat imbarcarea in cursa operata de WizzAir, dupa ce compania ar fi vandut mai multe bilete decat locurile disponibile, informeaza Europa Libera. Oamenii aveau bilete pentru cursa de la…

- Romanca a suprins flacarile care se ridica deasupra stațiunii Marmaris din sudul Turciei. Oamenii care cu cateva minute mai devreme se relaxau pe plaja se vad in imagini cum iși strang lucrurile ingroziți și fug din calea flacarilor. Intre timp, autoritațile turce anunța ca incendiile au facut pana…

- Incarcerarea fostului presedinte Jacob Zuma a dus la violența extrema in Africa de Sud. De patru zile sute de oameni ies ca sa se revolte. Provoaca incendii, sparg magazine, iar cele mai multe drumuri principale sunt blocate. Centrele comerciale au fost devastate. Oamenii par de neoprit. Televiziunile…

- Avea bunicul meu o vorba moșnegeasca de om credincios: “Nu poți sa te destrabalezi fara a platești in viața asta!” sau, “Daca curvești, nu te ajuta Dumnezeu! Nu ai voie sa-ți bați joc de sufletul cuiva”. Orice pofta are curiozitate și imaginație. S-a ințeles total greșit ca Biserica are ceva impotriva…

- O mulțime de pești morți plutesc pe canalul Bega, in județul Timiș. Oamenii dau vina pe poluarea de la fermele din zona, dar reprezentanții Administrației Apele Banat spun ca de vina sunt caldurile excesive și ploile abundente. Peștii au fost gasiți in zona Utvin, de langa Timișoara. Nu e pentru prima…

- Primul soț al avocatei Elodia Ghinescu, care era agent de poliție, a murit, joi, in propria locuința. Ciprian Mustața, in varsta de 45 de ani, era atat agent-sef de poliție in Brasov, cat și directorul sportiv al echipei de fotbal Olimpic Cetate Rasnov. „Sincere condoleante familiei si Dumnezeu sa-l…