Stiri pe aceeasi tema

- RESITA – Desi se afla deocamdata doar in stadiu de proiect, Legea privind obligativitatea prezentarii certificatului verde in vederea desfasurarii activitatii a starnit reactii diferite! Federatia Sanitas din Romania a reactionat dur dupa publicarea in transparenta decizionala a noului act normativ…

- Presedintele Camerei Deputatilor Ludovic Orban a declarat la Europa FM ca Hotararea de Guvern privind restrictiile impotriva Covid-19 „poate fi anulata daca este atacata in contencios”, precizand ca exista o pronuntare a CCR care sapune ca orice restrangere trebuie facuta prin lege adoptata de Parlament.

- Cand și cați bani se dau pentru ajutorul de incalzire in iarna 2021-2022? Cand și cați bani se dau pentru ajutorul de incalzire in iarna 2021-2022? Legea consumatorului vulnerabil, privind ajutorul financiar dat de Guvern pentru incalzirea locuințelor, a fost adoptata de Parlament. Actul normativ prevede…

- Comitetul pentru Situații de Urgența a decis joi ca certificatul verde , prin care persoanele atesta ca au fost vaccinate impotriva COVID pentru a putea intra in mai multe locuri, precum restaurante, nunți, sa devina obligatoriu in toate zonele unde rata de infectare depașește 3 la mia de locuitori.…

- Legea consumatorului vulnerabil, privind ajutorul financiar dat de Guvern pentru incalzirea locuințelor, a fost adoptata de Parlament. Actul normativ prevede spriijn doar pentru romanii cu venituri... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Premierul Florin Cițu a vorbit despre legile blocate in Parlament și i-a cerut președintelui Camerei Deputaților, Ludovic Orban, mai mult aplomb pentru aprobarea proiectelor solicitate de Guvern. Premierul a comentat din nou atitudinea președintelui PNL, Ludovic Orban, care vineri seara a…

- Pensii 2021: Ce schimbari sunt preconizate pentru pensionarii care sunt inca in campul muncii Pensii 2021: Ce schimbari sunt preconizate pentru pensionarii care sunt inca in campul muncii Opt din zece romani intenționeaza sa munceasca și dupa ce au ieșit la pensie, arata un studiu recent, un lucru bun…

- Florin Citu a fost intrebat, joi seara, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta, daca va avea o intalnire cu ANRE pe tema preturilor crescute la energie. “Am avut o intalnire, vom avea inca una saptamana viitoare, nu doar cu ANRE, am avut cu ANRE, cu ANCOM, cu Transelectrica si Consiliul…