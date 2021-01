Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinul Johnson & Johnson, primul care va fi administrat intr-o singura doza, ar putea fi prezentat in doua saptamani, urmand ca dupa aceea, autoritațile de reglementare sa il aprobe. Expertul american Anthony Fauci, a anunțat ca Johnson&Johnson este aproape de a prezenta datele privind eficiența vaccinului…

- Anthony Fauci, directorul Institutului National pentru Boli Infectioase si Alergii din Statele Unite, a declarat, duminica, ca obiectivul presedintelui ale Joe Biden de a livra 100 de milioane de doze de vaccinuri pentru Covid-19 in primele 100 de zile ale presedintiei sale ”este absolut posibil”,…

- Imunologul american Anthony Fauci apreciaza ca vor urma zile sumbre in contextul pandemiei de COVID-19 care continua sa faca ravagii in perioada sarbatorilor. Expertul in boli infectioase a declarat pentru postul de televiziune CNN ca este de acord cu estimarea presedintelui ales, Joe Biden, ca ceea…

- Imunologul american Anthony Fauci s-a vaccinat, marți, impotriva noului coronavirus. Momentul a fost transmis in direct de televiziunile americane, in cadrul unei campanii de crestere a increderii publicului in vaccin, potrivit CNN.„Este un gest simbolic pentru restul țarii, pentru a arata ca sunt extrem…

- Anthony Fauci, expert în boli infecțioase din Statele Unite, a avertizat ca nu se va putea reveni imediat la o viața normala chiar și dupa vaccinarea pentru noul coronavirus. Este recomandat oamenilor sa poarte masca și sa practice…

- Multe dintre decesele Covid-19 sunt inregistrate la pacienți care au și comorbiditați. Se pare ca cei care sufera de diabet au risc dublu de deces in cazul in care se infecteaza cu coronavirus. Studiul a fost publicat joi in revista medicala britanica „ The Lancet ”, relateaza dpa . Conform studiului…