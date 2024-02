Nu doar economia poate ateriza forțat, ci și geopolitica O aterizare dura geopolitica ar implica conflicte și crize multiple, conectate și in expansiune, care ar putea copleși sistemul internațional condus de SUA. Rezultatele ar schimba echilibrul de putere și ar zdruncina piețele globale. Ceea ce se intampla in geopolitica este important pentru piețele globale și pentru modul in care traim. Provocarile geopolitice actuale nu […] The post Nu doar economia poate ateriza forțat, ci și geopolitica first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Japonia a intrat in recesiune in mod neașteptat dupa ce economia sa s-a contractat timp de doua trimestre la rand. Cifrele prezentate de autoritațile japoneze i-au surprins pe economiști. Japonia a pierdut astfel poziția de a treia economie din lume, noteaza Mediafax. Produsul intern brut (PIB) al…

- Mulți oameni de afaceri estimeaza ca economia Romaniei ar putea sa pașeasca in recesiune tehnica in prima jumatate a acestui an. Perspectivele anului 2024 sunt incarcate de ingrijorare pentru oamenii de afaceri, pe fondul unei creșteri a costurilor operaționale și a unei inflații persistent ridicate.…

- Intr-un interviu acordat recent trustului de presa China Media Group (CMG), fondatorul si presedintele executiv al Forumului Economic Mondial, Klaus Schwab, a comentat cele trei inițiative globale inițiate de președintele Xi Jinping și a spus ca in ultimii ani China a lansat inițiative globale pentru…

- ”In 2023, doar 56 de companii au depus cereri pentru a se lista pe piata principala a Bursei de Valori din Londra – ceea ce reprezinta o scadere de 50%, in comparratie cu anii precedenti. Si mai surprinzator este faptul ca doar 30 dintre aceste companii au primit unda verde din partea Autoritatii de…

- Unele banci majore se asteapta ca cresterea economica globala sa se tempereze in continuare in 2024, limitata de ratele crescute ale dobanzilor, preturile mai mari ale energiei si o incetinire in cele doua mari economii ale lumii, transmite Reuters, potrivit news.ro.Se estimeaza ca economia globala…

- Se estimeaza ca economia globala va creste cu 2,9% in acest an, a aratat un sondaj Reuters, cresterea de anul viitor urmand sa incetineasca la 2,6%. Majoritatea economistilor se asteapta ca economia globala sa evite o recesiune, dar au semnalat posibilitati de ”recesiuni usoare” in Europa si Regatul…

- Omenirea poate controla acum soarta biosferei globale, insa se confrunta cu alegeri critice in ceea ce privește viitorul ei. Dezvoltarea ulterioara depinde de capacitatea noastra de a proteja biosfera prin diminuarea emisiilor de gaze cu efect de sera și gestionarea serviciilor ecologice și a biodiversitații,…