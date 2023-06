Nu avem timp! De ce? Suntem in secolul vitezei, eram informați in tinerețe (oare cand am fost tanar?). Dupa 2000 viteza in dezvoltarea tehnologiei, comunicarii sau deplasarii pe planeta au crescut exponențial. Productivitatea s-a marit, se lucreaza mai repede cu efort mai redus, saptamana are 5 zile lucratoare (și va ... Citeste articolul mai departe pe monitorulsv.ro…

