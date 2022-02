„Nu am emigrat din cauza comunismului, ci din iubire!”. Povestea reală a „Doamnei Cupidon”, un interviu cu matrimoniale De aproape 30 de ani, Antoaneta Hambitzer le ajuta pe romancele singure sa iși gaseasca dragostea peste hotare, in Germania, oferindu-le un nou inceput in viața. In tot acest timp, a contribuit la intemeierea a 2.000-2.500 de casatorii intre romance și germani. Antoaneta Hambitzer (63 de ani) este fondatoarea unei agenții matrimoniale cu un concept unic: relații serioase și casatorii intre barbați din Germania și femei din Romania. Nu mai are alți angajați, ea face tot și, dupa cum spune, „faptul ca inca exista oameni care ma cauta, deși aceste servicii matrimoniale sunt in declin și nici romancele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

