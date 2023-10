Stiri pe aceeasi tema

- DSP Cluj a dat publicitații lista cazurilor de COVID-19, pe UAT-uri in județul Cluj. Astfel, la Turda sunt inregistrate 46 de cazuri, cu o incidența de 0,85 cazuri la mia de locuitori. In schimb, la Campia Turzii sunt 31 cazuri, cu o incidența de 1,15. In celelalte municipii ale județului, situația…

- In urma cu puțin timp, ANM a emis o avertizare imediata de cod portocaliu de vreme rea, pentru mai multe localitați, printre care și Turda și imprejurimi. Codul portocaliu a intrat in vigoare la ora 17:23 și va fi valabil pana la 18:30. Sunt vizate localitațile: Turda, Campia Turzii, Apahida, Florești,…

- ANM a emis un Cod Portocaliu de vreme severa valabil in zona Turzii pana la ora 15. Avertizarea nowcasting de Cod Portocaliu vizeaza vijelie puternica, cu rafale de 70…90 km/h, frecvente descarcari electrice, grindina, local averse torențiale care vor acumula peste 30…35 l/mp. Sunt afectate localitațile:…

- Daca nu ai planuri pentru aceasta seara, poți merge in parcul de la Iulius Mall din Cluj Napoca. De la ora 21:00, poți viziona filmul „Turning Red” – trailer-ul filmului e aici. Intrarea este libera! „Ți-ai facut deja planuri pentru vineri seara? Daca nu, te anunțam ca ale noastre includ popcorn, paturi…

- Trei persoane au fost arestate preventiv, in urma celor 44 de descinderi care au avut loc in mai multe județe, inclusiv la locuințe din Turda, Campia Turzii și Viișoara, intr-un dosar care viza traficul de droguri. Citește și: Percheziții la Cluj și in zona Turzii! Sunt vizați traficanții de droguri!…

- DSP Cluj a dat publicitații lista cazurilor de COVID-19, pe UAT-uri in județul Cluj. Astfel, la Turda sunt inregistrate 3 de cazuri, cu o incidența de 0,06 cazuri la mia de locuitori. In schimb, la Campia Turzii nu mai este inregistrat niciun caz. In celelalte municipii ale județului, situația este…

- Primul burger de 6200 de euro, pregatit de Transylvania Steak House pentru Untold-ul din acest an, a ajuns la o tanara din Campia Turzii, la finele conferinței de presa care a avut loc ieri, la localul deținut de Avram Gal in Cluj-Napoca. ”Ii mulțumesc public pe aceasta cale tinerei studente Amalia…