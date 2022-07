Atunci cand te decizi sa cumperi o mașina noua sau second hand sunt o mulțime de aspecte pe care trebuie sa le iei in considerare, de la felul in care arata mașina, ce nevoi trebuie sa iți indeplineasca aceasta, bugetul de care dispui și pana la chestiuni de ordin juridic și legal, cum ar fi taxe și inmatriculare. The post Nu ai timp sa cauți mașina dorita? Comanda autoturismul potrivit nevoilor tale prin intermediul Cautimasina.ro și SabAuto și il vei avea in 14 zile! appeared first on Puterea.ro .