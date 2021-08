Stiri pe aceeasi tema

- Noul președinte al PNL Iași, Alexandru Muraru, a fost susținut atat de Ludovic Orban, cat și de Florin Cițu la conferința județeana de alegeri. Dupa cateva zile, Muraru a ieșit cu un mesaj public și iși anunța susținerea pentru Florin Cițu. ”Il susțin pe Florin Cițu in competiția interna pentru…

- Cantarețul roman de reggaeton originar din Transilvania, Dany D „mi amor” lanseaza al doilea episod din Trilogia de los Besos, dupa Besos Criminales, piesa numita numita „No me mates”. Povestea din primul episod continua cu artistul care iși cauta iubita dupa ce aceasta a disparut fara sa spuna un cuvant.…

- Rata abandonului scolar prematur (un termen care se refera la abandonul timpuriu din sistemele de educatie si formare profesionala in randul tinerilor cu varsta intre 18 si 24 de ani) a scazut semnificativ in Uniunea Europeana in ultimii zece ani, de la 13,8% in 2010 la 9,9% in 2020, arata datele…

- Casa memoriala Elie Wiesel din municipiul Sighetu Marmatiei va intra intr-un amplu proces de reabilitare, a informat, vineri, primarul Vasile Moldovan. Muzeul Maramuresan a castigat, in calitate de partener, proiectul intitulat "JCulture", depus in cadrul programului de cooperare transfrontaliera…

- Cu CIUGUban vor fi recompensati cetatenii din comuna Ciugud, in special copiii, care colecteaza selectiv deseurile si recicleaza ambalajele din plastic, sticla si aluminiu. Proiectul presupune montarea in comuna a unor statii de preluare si reciclare a ambalajelor, unde cetatenii vor putea depune sticlele,…

- FOTO| Ciugud – prima comunitate din Romania care iși lanseaza propria moneda virtuala: CIUGUban Comuna Ciugud, promotorul național al conceptului „Smart Village”, este prima comunitate din Romania care iși lanseaza propria moneda virtuala: CIUGUban. Moneda va fi folosita, in prima faza, pentru a recompensa…

- Centrul NewTech Academy - lansat in Romania in parteneriat global cu Wawiwa Tech Training din Israel - va sprijini tinerii profesionisti sa acceseze industria tehnologica cu abilitati noi si experiente practice, oferind programe de formare profesionala aliniate la nevoile industriei IT si ale angajatorilor…

- Parlamentarii PSD vor vota, miercuri, in plenul reunit, ratificarea unei decizii europene necesara aplicarii PNRR-ului la nivelul tuturor statelor membre. „Suntem oameni responsabili, dedicati valorilor europene”, a zis liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis. Proiectul de Lege se…