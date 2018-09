Stiri pe aceeasi tema

- 'Turcia are o problema de mult timp. Ei nu au actionat ca un prieten', a spus Trump in fata presei la Casa Alba, dupa ce autoritatile turce au anuntat ca pastorul american Andrew Brunson ramane in arest la domiciliu. 'Ar fi trebuit sa-l elibereze de mult timp. Turcia, in opinia mea, a actionat…

- Senatorii republicani din Statele Unite au interesul sa-l confirme in functie inainte de alegerile de la jumatate de mandat, din 6 noiembrie, pe Adrian Zuckerman ca ambasador al Statelor Unite in Romania, astfel incat noul ambasador sa-si inceapa activitatea cel tarziu in primavara anului viitor, a…

- Intr-un discurs politic foarte asteptat, la Johannesburg, cu ocazia centenarului nasterii lui Nelson Mandela, primul presedinte sud-african de culoare, Barack Obama a avut grija sa nu-l numeasca vreun moment pe actualul locatar al Casei Albe, insa multe dintre aluziile la Donald Trump au fost transparente…

- Intalnirea presedintelui SUA, Donald Trump, cu omologul sau rus, Vladimir Putin, se va desfasura conform programului stabilit, in pofida noilor tensiuni asociate ingerintelor ruse in scrutinul prezidential din Statele Unite, anunta Casa Alba.

- Casa Alba a subliniat luni ca Statele Unite nu recunosc anexarea Peninsulei Crimeea la Rusia, la cateva zile dupa unele afirmatii ambigue facute de presedintele american, Donald Trump, pe aceasta tema, relateaza AFP."Nu recunoastem tentativa Rusiei de a anexa Crimeea. Sanctiunile impotriva…

- Presedintele american, Donald Trump, a lasat sa planeze indoiala asupra pozitiei Statelor Unite privind Crimeea, neexcluzand clar recunoasterea anexarii acesteia din urma de catre Rusia, scrie sambata AFP. "Vom vedea", a raspuns simplu Trump la o intrebare pusa vineri, la bordul Air Force…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, il va primi pe 30 iulie la Casa Alba pe seful guvernului italian, Giuseppe Conte, a anuntat miercuri administratia americana, citata de AFP. "Italia este un aliat important al NATO, un partener eminent in Afganistan si Irak si esential…

- Președintele american Donald Trump se declara foarte pregatit pentru intalnirea cu liderul nord coreean, Kim Jong Un. L-ar putea invita chiar in Statele Unite daca totul va merge bine la Singapore. Declarațiile au fost facute la Washington, dupa intalnirea cu premierul Japoniei.