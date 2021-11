Compania farmaceutica Novavax a anunțat recent un nou vaccin contra Covid-19, Covovax, care ar putea sa intre curand in Europa. Vaccinul a fost autorizat in premiera in Indonezia, transmite rtbf.be. Vaccinul de la firma americana este diferit de alte vaccinuri autorizate in prezent in Europa, in special cele cu ARN mesager: „Vaccinurile de la Pfizer și Moderna ofera instrucțiuni genetice care permit organismului sa produca o proteina, aceasta celebra proteina spike care induce raspunsul imun”, precizeaza Jean-Michel Dogne, director al departamentului de farmacie al UNamur și membru al Grupului…