- Fostul presedinte din El Salvador, Mauricio Funes, a fost condamnat la 14 ani de inchisoare, informeaza Rador.Principala acuza adusa fostului șef de stat a fost legaturile sale cu bande criminale. CITESTE SI live LIVE TEXT Razboi in Ucraina, 30 mai 2023 - Un puternic atac rusesc a avariat o parte…

- Dominic Thiem, dublu finalist in 2018 si 2019, a fost eliminat luni, in primul tur al Roland Garros, in cinci seturi si aproape patru ore, de argentinianul Pedro Cachin (64), aflat la al doilea sau turneu major pe zgura.Austriacul in varsta de 29 de ani, fost nr. 3 mondial, care a coborat pe locul…

- Novak Djokovic, numarul 3 mondial, a scris un mesaj politic despre independenta Kosovo pe camera de filmat de pe terenul Philippe-Chatrier, luni, dupa victoria din primul tur in fata lui Aleksandar Kovacevic."Kosovo este inima Serbiei! Stop violentei!" Inainte de a parasi luni terenul Philippe Chatrier,…

- Situație ciudata dupa un incendiu in Suceava! Un pompier s-a intoxicat cu o substanta misterioasa. Delira si nu se mai putea tine pe picioareUn pompier sucevean a ajuns in stare grava la Institutul Fundeni, dupa ce s-a intoxicat cu o substanta misterioasa in timpul unei interventii la un incendiu,…

- Roland Garros, unul dintre cele patru turnee de Grand Slam ale anului, reprezinta o competitie extrem de importanta in lumea tenisului, in care cei mai buni jucatori si jucatoare se lupta pentru prestigiu si glorie. La cine sa fii atent la Roland Garros in acest an Iata care sunt cei mai mari favoriti…

- Chris Evert, caștigatoare a 18 titluri de Grand Slam, și-a ales un favorit pentru Roland Garros 2023, avand in vedere faptul ca Rafael Nadal și Novak Djokovic nu au avut parte de pregatirea obișnuita pentru al doilea turneu major al anului.

- Locuitorii de pe amandoua malurile stramtorii Taiwan sunt etnici chinezi si se trag dintr-un stramos comun, a declarat marti fostul presedinte taiwanez Ma Ying-jeou in debutul unei vizite istorice in China criticate de partidul aflat la guvernare in Taiwan, relateaza Reuters, conform AGERPRES.Ma,…

- Dominic Thiem se anunța a fi un adevarat rival pentru Novak Djokovic și Rafael Nadal dupa ce a ajuns de doua ori in finala de la Roland Garros și a triumfat la US Open 2020, dar o accidentare la incheietura mainii i-a zdruncinat increderea in propriile forțe și acesta a parasit treptat elita tenisului…