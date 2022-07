Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic (35 de ani, locul 3 ATP) este campion la Wimbledon 2022. L-a invins in ultimul act pe Nick Kyrgios (27 de ani, locul 40 ATP), scor 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (3), potrivit GSP. Jucatorul sarb marcheaza cu acest turneu 21 de gran slam-uri caștigate. El l-a invins in finala pe australianul Nick…

- Novak Djokovic, locul 3 mondial si principal favorit, s-a calificat vineri in finala turneului de Grand Slam de la Wimbledon. Tenismanul sarb a trecut in patru seturi de britanicul Cameron Norrie, locul 12 mondial si cap de serie numarul 12, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4. Meciul a durat doua ore si 37 de minute.…

- Calificat in finala turneului de Grand Slam de la Wimbledon in urma retragerii lui Rafael Nadal, Nick Kyrgios a postat pe Instagram o fotografie prin care dorește sa arate cat de mult a evoluat in ultimii ani.

- Rafael Nadal s-a retras de la Wimbledon, din cauza rupturii musculare suferite in zona abdominala in meciul din sferturile turneului de Grand Slam, cu Taylor Fritz. Jucatorul spaniel de tenis a declarat ca nu are rost sa riște. Astfel, Nick Kyrgios va evolua in finala de la Wimbledon, cu invingatorul…

- Novak Djokovic (3 ATP, principal favorit) s-a calificat miercuri in semifinalele turneului de Grand Slam de la Wimbledon dupa ce a trecut in cinci seturi, 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2, de italianul Jannik Sinner (13 ATP, favorit nr. 10). Meciul a durat aproape 4 ore de joc. Sarbul și italianul au reușit…

- Simona Halep (locul 18 WTA si cap de serie numarul 16) va evolua astazi in optimile de finala ale turneului de la Wimbledon, cu iberica Paula Badosa (locul 4 WTA si favorita 4). Meciul dintre Halep si Badosa va fi al doilea pe terenul central, dupa partida de simplu masculin dintre Brandon Nakashima…

- Duelul dintre grecul Stefanos Tsitsipas (locul 5 ATP) si Nick Kyrgios (locul 40) in runda a 3-a de la Wimbledon s-a terminat in favoarea jucatorului australian. Condus de un set, Kyrgios a castigat cu 6-7 (7/2), 6-4, 6-3, 7-6 (9/7), dupa 3 ore si 16 minute de joc sambata. Meciul va fi fost de o intensitate…

- Serena Williams a fost eliminata inca din primul tur la Wimbledon. Jucatoarea americana de tenis a fost eliminata, marti seara, de frantuzoaica Harmony Tan, scor 7-5, 1-6, 7-6 (10/7). Meciul a durat trei ore si 10 minute. In turul doi, Harmony va evolua cu spaniola Sara Sorribes Tormo (locul 45 WTA).…