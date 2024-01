Rata minima de impozitare efectiva de 15% in cazul multinationalelor care isi desfasoara activitatea in statele membre ale UE, incepand cu data de 1 ianuarie 2024. Aceasta masura va aduce o mai mare echitate si stabilitate in peisajul fiscal din UE dedicat multinaționalelor, dar si la nivel mondial, se arata intr-un comunicat al executivului european. Normele minime de impozitare efectiva au fost convenite in unanimitate de statele membre in 2022. Normele transpun in practica asa-numitele norme ale „pilonului 2” convenite in cadrul acordului global privind reforma fiscala internationala din 2021.…