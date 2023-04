Noutăți despre Varianta de Ocolire Sighișoara Conform informațiilor oficiale de la Direcția Regionala Drumuri și Poduri – Ministerul Transporturilor, se lucreaza la elaborarea documentația in vederea obținerii autorizației de construire care trebuie predata in iunie, iar proiectul tehnic complet, in august, iar pentru aceasta, de la ordinul de incepere a lucrarilor, dat in 3 ianuarie, au fost executate peste 60 de … Post-ul Noutați despre... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a permis Romaniei sa faca masuratori doar pe Brațul Chilia (partea ucraineana), incepand de astazi, a anunțat joi ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu , pe Facebook. ”Partea ucraineana a dat un acord parțial pentru inceperea masuratorilor pe brațul Chilia (partea ucraineana), incepand…

- Un iesean care si-a rupt masina intr-o gura de canal a dat judecata pe oricine ar fi putut avea vreo legatura cu accidentul, cerandu-si inapoi cei 12.100 lei cheltuiti pentru reparatii. Pe lista acuzatilor s-au aflat Primaria, ApaVital, Compania Nationala de Autostrazi, Directia Regionala Drumuri si…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a informat ca, in saptamana 27 februarie – 5 martie, au fost confirmate 43 de cazuri cu varianta Omicron a SARS-CoV-2, din care 18 sunt cu variante de ingrijorare, iar 25 sunt variante de interes. Dintre cele 25 cazuri cu VOI, 19 sunt confirmate cu varianta…

- Conducerea Primariei Comunei Sancraiu de Mureș a atribuit un contract in valoare de 2.669.998 de lei, fara TVA, societații Drumuri și Poduri SA Targu Mureș, pentru execuția lucrarilor aferente obiectivului de investiții "Amenajare șanțuri existente in comuna Sancraiu de Mureș – strada Mureșului, strada…

- Exista date și informații ca Ucraina a dragat mai mult decat s-a agreat pe Canalul Bastroe , sustine premierul Nicolae Ciuca . Premierul Nicolae Ciuca a declarat, vineri, ca exista informatii si date cum ca pe Canalul Bastroe s-a dragat mai mult de 2,5 metri adancime, cum era prevazut intr-un document…

- Pasionații de infrastructura au postat imagini de pe lotul Chețani – Campia Turzii (15,7 km) din Autostrada Transilvania (A3), unde s-a lucrat inclusiv in weekend pentru montarea grinzilor la doua poduri. Fostul "lot Straco" este acum construit de catre asocierea Strabag – Geiger. La finele lunii octombrie…

- Pana pe 7 februarie 2023, hipermarketurile Auchan din intreaga țara organizeaza tradiționalul Targ de Cafea și Ceai, ajuns anul acesta la cea de-a XI-a ediție. Iubitorii acestor produse vor regasi atat in magazine, cat și online, pe auchan.ro, peste 330 de articole cu gusturi și arome inedite și vor…

- In acesta dimineața DRDP Brașov a acționat cu 100 de utilaje de deszapezire și am raspandit peste 160 de tone de materiale antiderapante pe drumurile naționale din centrul țarii. Ninsorile au afectat mai ales zonele montane din județul Brașov, in special DN73, in pasul Rucar – Bran unde a nins abundent…