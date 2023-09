Stiri pe aceeasi tema

- Cauza avariilor la rețeaua de curent din Alba Iulia: Mai mulți muncitori au lovit cateva cabluri electrice O avarie s-a produs luni, 31 iulie, in jurul orei 11.20, la rețeaua electrica din Alba Iulia. Mai multe zone din oraș au ramas fara curent. Din cate se pare avaria s-a produs din cauza unor muncitori…

- Turcii de la Karsan au livrat toate cele 44 de autobuze electrice, cumparate de Primaria Timișoara cu bani veniți prin Programul Operațional Regional. De marți, 1 august, o parte dintre acestea vor fi introduse pe linia 13.

- Aproape jumatate dintre cele 231 de spitale de stat cu secții ATI din Romania au instalații electrice mai vechi de 20 de ani. In 17 cazuri, secțiile au instalații vechi de peste cinci decenii, iar in cele mai extreme opt cazuri, au instalații vechi de peste 70 de ani, au descoperit jurnaliștii Context.ro,…

- In ultimii ani, zeci de romani au ars in spitale publice in urma unor incendii care in unele cazuri au plecat de la instalațiile electrice. Am investigat luni de zile fenomenul și am descoperit ca aproape jumatate din spitalele de stat din Romania au secții de terapie intensiva cu instalații mai vechi…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) au emis un nou Cod galben de instabilitate atmosferica pentru perioada 21 iulie, ora 23:00 – 22 iulie, ora 6:00. Potrivit meteorologilor, in regiunea de sud și in centrul țarii se așteapta ploi de scurta durata cu descarcari electrice și vijelie. „In zonele…

- Compania indiana Tata a ales sa construiasca o fabrica de baterii pentru vehicule electrice in sud-vestul Angliei, a relatat marti Bloomberg, o victorie care va sprijini industria auto a tarii in conditiile concurentei globale acerbe, transmite Reuters., potrivit news.ro.Tata a ales un loc din Somerset…

- Stații de incarcare a mașinilor electrice, la fiecare 60 de kilometri, pe drumurile din UE. Cand intra in vigoare legea Statele membre UE vor fi obligate sa instaleze stații de incarcare a mașinilor electrice pe rețeaua europeana de șosele, potrivit unui proiect de lege adoptat marți de Parlamntul European.…

- Primaria Orașului Cugir anunța ca a primit o informare din partea S.C. Distribuție Energie Electrica, Sucursala Alba, ca luni, 10 iulie 2023, vor avea loc intreruperi ale energiei electrice pe mai multe strazi din oraș, dupa cum urmeaza: – intre orele 08.00 – 13.00, pe strazile: N. Copernic, 1 Mai,…