Noul single al trupei romanesti de rapcore Moody-Fi Moody-fi revin cu o noua bucata de rapcore “ca la carte!”. Piesa “Stari” este ultimul single lansat de trupa bucuresteana dar aceasta este de fapt prima compozitie pe care Moody-Fi au realizat-o impreuna in 2020, cand proiectul a luat nastere. “Stari” a vazut lumina zilei de abia acum.Versurile piesei descriu momentele intunecate prin care trecem toti: depresie, anxietate, neputința, disperare si modurile diferite prin care ne ascundem de aceste stari create de o societate corupta care nu iți ofera alternative reale la un trai decent. Pentru realizarea videoclipului s-a colaborat cu Razvan Jijie,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- NANE iși promoveaza viitorul album “Cordial” cu primul single “BBYMM”. Albumul are la baza ritmurile R&B, fiind o abordare noua a artistului. Piesa este despre cum este dragostea ințeleasa in cartiere, o iubire reala, fizica și plina de pasiune. Atmosfera melodiei iți aduce aminte de o vara tarzie sau…

- Dupa o serie de hit-uri precum „Lost in Istanbul” sau „The Violin Song”, piese ce s-au bucurat de succes atat in țara cat și peste hotare, Brianna lanseaza un nou single alaturi de Global Records. „Kiss me when I’m drunk” este despre iubirea ce te poate duce pe culmile fericirii, dar și in sens opus.…

- Randi a cucerit publicul național și internațional inca de acum 15 ani, ca solist al trupei Morandi. Acum se intoarce la radacini și lanseaza o piesa dance – Etajul „noi”. Piesa reprezinta o declarație de dragoste, cu versuri jucaușe și un ritm antrenant. „In Etajul „noi” am schimbat sound-ul și abordarea…

- Simpatica Alessiah lanseaza o piesa fresh in limba engleza, intitulata „See You Follow”, insoțita și de un videoclip captivant de la primele secunde. Ritmata și catchy, piesa cu beat uptempo a fost compusa de Ionuț Catana și produsa de Ion Chirinciuc. Versurile cantecului au fost scrise chiar de Alessiah,…

- Rico888 lanseaza a doua piesa in limba italiana – „20 Minuti”, alaturi de Yeno. Single-ul va fi inclus pe urmatorul EP al artistului. Versurile au fost scrie de catre Rico888, iar producția finala a fost semnata de REALM. Cunoscutul artist italian Rico888, s-a facut remarcat datorita stilului sau unic…

- Versurile piesei "Aici" au fost scrise dei Carlarsquo;s Dreams, Irina Rimes, The Motans. De productie s au ocupat Marcel Botezan si Sebastian Barac.Interpretii Carlarsquo;s Dreams, Irina Rimes, The Motans si Inna s au reunit pentru a crea o noua piesa de succes, numita "Aici". "Ne am intors si cu prima…

- Formatia rock americana Guns N' Roses a lansat vineri o noua melodie, intitulata ''Absurd'', prima inregistrare de studio dupa reformarea trupei, relateaza loudersound.com, arata Agerpres. Lansarea acestui single vine la cateva zile dupa ce membrii trupei Guns N' Roses au interpretat piesa…

- Formatia rock americana Guns N' Roses a lansat vineri o noua melodie, intitulata ''Absurd'', prima inregistrare de studio dupa reformarea trupei, relateaza loudersound.com. Lansarea acestui single vine la cateva zile dupa ce membrii trupei Guns N' Roses…