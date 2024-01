Stiri pe aceeasi tema

- Dragoș Banescu, fost secretar in Ministerul Muncii, Sportului, Economiei și Justiției, a fost numit vineri seara, 19 ianuarie, secretar general al Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF), iar decizia a fost publicata in Monitorul Oficial.Dragoș Banescu a fost mutat din funcția de secretar…

- Dragoș-Ionuț Banescu a fost mutat din funcția publica de secretar general in cadrul Cancelariei Prim-Ministrului in cea de secretar general al Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF), conform unui ordin publicat in Monitorul oficial.

- Marți dimineața, la Judecatoria Mangalia a avut loc primul termen in dosarul in care Monica Macovei a fost trimisa in judecata, de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanța, sub aspectul savarșirii infracțiunii de vatamare corporala din culpa. Ilie Constantin, motociclistul…

- Dosarul are indicativul 1295 88 2022 si, in prima instanta, a fost castigat de Lenuta Liferie.Pe rolul Curtii de Apel Constanta a ajuns dosarul deschis de Lenuta Liferie, fost secretar general delegat al comunei tulcene Pardina, primarului comunei, UAT ului, primariei, dar si Agentiei Nationale de Integritate.…

- Legea care prevede deschiderea de catre orice cetațean care locuiește la țara, a unui punct gastronomic local, a fost publicata in Monitorul Oficial. Astfel, romanii care locuiesc in zonele rurale vor putea sa gateasca și sa serveasca produse alimentare specifice zonei, facute cu ingrediente din producția…

- Procurorii DNA i-au pus pe cei doi inspectori antifrauda sub control judiciar pentru 2 luni de zile. Oltean Dragoș Andrei și Conta Razvan, ambii inspectori in cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscala – Direcția Regionala Antifrauda Fiscala București, care sunt cercetați pentru o serie de infracțiuni:…

- Sistemul Garantie-Returnare prin care, la achizitia unei bauturi, romanii vor plati o garantie de 0,50 lei pe care o vor putea recupera doar la predarea ambalajului in centrele speciale de colectare, devine operational de joi. Conform anuntului facut ministrul Mediului, incepand de joi, ambalajele…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, luni, ministrului Justitiei, Alina Gorghiu, cererea de urmarire penala a lui Vlad Voiculescu si cererea de urmarire penala a Ioanei Mihaila, fosti ministri ai Sanatatii, in dosarul achiziției de vaccinuri anti-Covid 19. Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie…