- Noul președinte al Ungariei, Katalin Novak, care și-a preluat mandatul in urma cu doar o saptamana, a facut, vineri, prima sa vizita de stat in Romania. Novak a facut jogging in Parcul Central din Cluj și a declarat ca țara sa și Transilvania sunt „legate ombilical” prin cultura maghiara. „Cultura noastra…

- Katalin Novak a fost investita, sambata, in functia de presedinte al Ungariei in cadrul unei ceremonii desfasurate in fata Parlamentului, relateaza Agerpres. In discursul sau, Novak a subliniat responsabilitatea sa de a arata tarii ce inseamna pentru ea patria si compatriotii sai si de a-si exprima…

Katalin Novak a preluat marti presedintia Ungariei de la Janos Ader, relateaza MTI, potrivit Agerpres.

- Noul președinte al uniunii Teatrale din Romania, UNITER, este Dragoș Buhagiar, scenograf de teatru și film, ales in urma votului unanim al Adunarii Generale a UNITER. Dragoș Buhagiar are 57 de ani și este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din 1995 si al UNITER din 1993, fiind unul dintre cei mai…

- NATO va desfasura patru noi grupuri de lupta in Bulgaria, Romania, Ungaria si Slovacia, pentru a-si consolida apararea pe flancul sau estic contra Rusiei, a anuntat, miercuri, secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg. „Liderii NATO vor decide la summitul lor maine (joi) sa consolideze…

- Ministrul croat al Apararii, Mario Banozic, a anunțat, duminica, ca a discutat cu ministrii de Aparare ai Romaniei si Ungariei, care au deschis o ancheta dupa incidentul de la Zagreb, unde s-a prabușit o drona militara. ”Am discutat și cu ministrii de Aparare ai Romaniei si Ungariei, care au deschis…

- Peste 150.000 de persoane au parasit Ucraina din cauza invaziei armatei ruse, a anunțat Inaltul Comisar ONU pentru Refugiati, Filippo Grandi. Conform datelor oficiale de la granițe, jumatate dintre aceștia au sosit in Polonia, iar cealalta jumatate in Ungaria, Romania, Republica Moldova dar și mai departe,…

