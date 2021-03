Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost confirmate cu COVID in urma ceremoniei de investire a prefectului de Maramureș. Primul depistat pozitiv a fost parlamentarul USR Dan Ivan, iar apoi și Vlad Duruș, noul prefect. Parlamentarul știa de miercuri ca a intrat in contact cu alți politicieni infectați, dar nu s-a izolat…

- Doua persoane au fost confirmate cu COVID in urma ceremoniei de investire a prefectului de Maramureș. Primul depistat pozitiv a fost parlamentarul USR Dan Ivan, iar apoi și Vlad Duruș, noul prefect. Parlamentarul știa de miercuri ca a intrat in contact cu alți politicieni infectați, dar nu s-a izolat…

- Prefectura Suceava a transmis ca in aceasta dimineața, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica, la nivelul județului Suceava se inregistreaza un numar de 18.950 de persoane declarate vindecate. De asemenea, la nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 25 persoane…

- Social 25 de localitati din județ au rata de infectare cu noul coronavirus zero; alte 27 comune au cate un singur caz de COVID-19 februarie 1, 2021 10:32 Pentru 25 de localitați din județul Teleorman rata de infectare cu noul coronavirus este zero, iar in alte 27 de comune a fost confirmat cate un…

- "Prefectul judetului Arad, domnul Gheorghe Stoian, a fost testat astazi pozitiv la virusul SARS-CoV-2. In perioada urmatoare se va efectua ancheta epidemiologica de catre Directia de Sanatate Publica a judetului Arad", a anuntat Biroul de presa al Prefecturii.In prezent, niciun alt angajat al Prefecturii…

- Prefectul Judetului Arad, Gheorghe Stoian, a fost testat pozitiv la virusul SARS-CoV-2, anunța ISU Arad. „Prefectul Judetului Arad, Gheorghe Stoian, a fost testat astazi (joi – n.r.) pozitiv la virusul SARS-CoV-2”, anunța ISU Arad. Potrivit sursei citate, in perioada urmatoare se va efectua ancheta…

- Primarul Municipiului Timișoara, Dominic Fritz, a fost confirmat pozitiv la testul COVID-19 in cursul acestei dupa-amieze. Direcția de Sanatate Publica va realiza ancheta epidemiologica, iar Primaria Timișoara va pune in aplicare masurile recomandate in astfel de situații. Atribuțiile primarului…

- In jurul orei 12.00, un echipaj de jandarmerie a legitimat o femeie, care nu purta masca de protecție, in zona telecabinei Capra Neagra. In urma verificarilor, a rezultat ca persoana in cauza trebuia sa se afle in carantina, in Municipiul Vaslui, ca urmare a revenirii in țara din Regatul Unit al Marii…