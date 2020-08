Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii au descoperit microparticule de plastic in toate tesuturile umane pe care le-au studiat in laborator. Acum ei incearca sa stabileasca daca aceste particule din corpurile noastre reprezinta un pericol la adresa sanatații.

- O noua metoda ar putea ajuta la detectarea de microparticule de plastic in tesuturile si organele umane, permitand oamenilor de stiinta sa studieze impactul pe care poluarea plastica a mediului il are asupra sanatatii noastre, informeaza luni New Scientist si Science Focus. Rolf Halden de la Universitatea…

- O noua metoda ar putea ajuta la detectarea de microparticule de plastic în tesuturile si organele umane, permitând oamenilor de stiinta sa studieze impactul pe care poluarea plastica a mediului îl are asupra sanatatii noastre, informeaza luni New Scientist si Science Focus, preluate…

- Noi studii indica faptul ca sistemul imunitar stocheaza informatii despre coronavirus, astfel incat sa se poata lupta din nou, potrivit The New York Times. Oamenii de stiinta care au monitorizat raspunsurile imune la virus incep acum sa vada semne incurajatoare de imunitate puternica si de…

- Populația mayașa a cunoscut o evoluție foarte rapida in urma cu mii de ani, iar moștenirea culturala și arhitecturala continua sa uimeasca, scrie yoda.ro. Excavațiile și noile investigații realizate la un sit arheologic din Mexic, pana acum necunoscut cercetatorilor, au scos la iveala cea mai veche…

- Cercetatorii de la Universitatea din Barcelona (UB) au detectat prezența SARS-CoV-2 in eșantioane de ape uzate colectate la Barcelona pe 12 martie 2019, scrie lavanguardia.com, ceea ce inseamna ca a fost prezent cu un an inainte de pandemia de coronavirus la nivel mondial (11 martie 2020) și starea…

- O echipa de oameni de știința canadieni crede ca a gasit tulpini puternice de canabis care ar putea ajuta la prevenirea sau tratarea infecțiilor cu coronavirus. Cercetatorii de la Universitatea din Lethbridge au declarat ca un studiu din aprilie a aratat ca cel puțin 13 plante de canabis, care erau…

- Cercetatorii explica faptul ca, in general, inserarea celulelor umane in tesuturile animale reprezinta o provocare dar, cu ajutorul unor celule stem modificate, au reusit sa creasca gradul de integrare. Cercetatorii au publicat pe 13 mai in revista Science Advances ca celulele stem umane se pot dezvolta…