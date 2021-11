Stiri pe aceeasi tema

- Venit la Timisoara in calitate de ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu a afirmat ca se va preocupa personal de stadiul lucrarilor la Centura de Sud. Chiar si astazi el va face o vizita pe acel santier. Noul ministru al Tranporturilor, Sorin Grindeanu, a ajuns astazi la Timisoara, la doua zile…

- Sorin Grindeanu, noul ministru al Transporturilor, a declarat la preluarea mandatului ca va face o analiza atenta a instituției. Nu am venit sa caut vinovați, dar asta nu inseamna ca daca-i gasesc nu-i spun,...

- Noul ministru al Transporturilor despre lotul 2 din A10 Sebeș-Turda: am un mare semn de intrebare privitor la darea in folosința Sorin Grindeanu, noul ministru al Transporturilor, are mari semne de intrebare ca segmentul din autostrada Sebeș – Turda care leaga Alba Iulia de Aiud va fi dat in folosința…

- Potrivit portalului instantelor de judecata, Tribunalul Bucuresti a admis in parte o cerere formulata de Liviu Tudose si obliga statul roman, prin Ministerul Finantelor Publice, la plata unor sume cu titlu de daune.‘’Obliga paratul la plata catre reclamant a sumei de 150.000 lei reprezentand daune morale…

- Senatorul USR Marius Bodea sustine ca Sorin Grindeanu a ajuns ministru al Transporturilor si vicepremier prin cele mai "sinistre" negocieri politice intre PNL si PSD, fiind omul care a scos 600.000 de romani in strada, printr-un grav atentat la statul de drept, arata News.ro. Marius Bodea…

- Emese era din Targu Mures, avea 28 de ani si un copil de crescut. In ianuarie 2017, cu cateva zile inainte sa fie ucisa de fostul ei concubin, ea ceruse ajutorul politiei. De doua ori a reclamat ca Imre Szasz o ameninta cu moartea, insa el a fost lasat liber. Dupa ce a impuscat-o, barbatul de 35 de…

- Fostul primar din Timisoara, liberalul Nicolae Robu, afirma, miercuri seara, ca ”este inadmisibil pentru orice prim-ministru sa foloseasca banii tarii pentru a-si atrage -mai direct spus: cumpara - voturi in alegerile din partidul sau”. ”Este inadmisibil pentru orice prim-ministru sa foloseasca…