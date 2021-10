Stiri pe aceeasi tema

- Perioada de autoizolare si carantina a devenit o provocare pentru toata lumea, inclusiv si pentru industria farmaceutica. Cererea exploziva pentru unele categorii de produse farmaceutice cu abandonarea aproape completa a altora, precautie si speranta pentru o stabilizare timpurie a situatiei – cu aceste…

- Pandemia de coronavirus și-a lasat amprenta asupra distribuitorilor celor mai importante produse alimentare din Europa. Supermarketurile din Marea Britanie au ramas, la raft, fara produse vitale. Despre ce este vorba, de fapt. Ce alimente de baza nu se mai gasesc in supermarketurile din Anglia Cateva…

- Legendarul actor Ion Caramitru va fi ingropat maine la Cimitirul Bellu din București, insa inainte de acest lucru, cortegiul cu trupul neinsuflețit va fi oprit in fața Teatrului Național din București pentru a-și lua ramas bun așa cum se vine de locul in care are zeci de amintiri și unde a ocupat funcția…

- Regretatul Ion Caramitru s-a stins din viața in urma cu scurt timp, ar plecare acestuia a ingenuncheat mii de suflete. A fost unul dintre dintre actorii de marca ai Romaniei care și-a facut remarcata orice prezența. In varsta de 79 de ani, acesta a incetat din viața, dupa ce a fost internat mai multe…

- Pandemia ne-a aratat o fata pe care multi dintre noi nu o cunosteam. Desi este o intamplare nefericita, tot prin intermediul pandemiei am invatat sa pastram distanta, sa ne acoperim gura daca suntem raciti si cat de importante sunt manusile din latex. Magazinul Sanito.ro ofera o gama vasta de astfel…

- Oamenii din satul Drujba, raionul Ungheni, iși amintesc cu groaza de noaptea de 2 spre 3 august, cand o furtuna violenta a smuls zeci de acoperișuri, a facut distrus culturile agricole și a doborat pomii din livezi.

- Comisarii de la Protectia Consumatorilor au retras de la comercializare peste jumatate de tona de produse alimentare, in urma unor controale facute, marti, in zona Transfagarasan - Balea Lac. Astfel, au fost constatate nereguli legate de vanzarea de produse expirate, fara etichete sau tinute la temperaturi…

- Ministrul de Interne Lucian Bode a dispus incetarea imputernicirii comisarului Christian Ciocan in funcția de director al Unitații de Politici Publice a MAI, in urma raportului primit de la Direcția Generala de Poliție a Municipiului București, realizat dupa filmarea publicata de sindicatul Europol.