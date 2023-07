“X este aici! Hai s-o facem”, a scris pe Twitter Yaccarino, care a postat si o fotografie cu logo-ul proiectat pe birourile companiei din San Francisco. X is here! Let’s do this. — Linda Yaccarino (@lindayacc) Lights. Camera. X! — Linda Yaccarino (@lindayacc) Atat pe contul de Twitter al lui Yaccarino, cat si pe cel al lui Musk, apare logo-ul X, desi pasarea albastra a Twitter este inca vizibila pe platforma. Hashtagul “#GoodbyeTwitter” a fost in trend pe platforma, cu referire la vechiul logo, in timp ce unii utilizatori sunt nemultumiti de cel nou. Musk anuntase duminica, intr-o postare, ca…