Catalin Chirila, cel supranumit si noul „Ivan Patzaichin”, este mandria tarii la canoe. Totusi, Catalin Chirila, campion mondial si european in acest an, a afirmat, miercuri, la sediul COSR, ca dupa Jocurile Olimpice de la Tokyo a suferit de tromboza venoasa profunda, problema medicala ce i-a pus viata in pericol. In 2021, dupa ediția de […] The post Noul "Ivan Patzaichin", tintuit 3 luni la pat. Diagnostic crunt: tromboza venoasa profunda! first appeared on Ziarul National .