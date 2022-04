Stiri pe aceeasi tema

- Generalul-locotenent in retragere Mark Hertling a vorbit la CNN despre semnificatiile acestei numiri, in conditiile in care razboiul din Ucraina a fost pana acum un esec pentru Kremlin. "E interesant din punctul de vedere al procesului de control si comanda. Dvornikov e un general rus tipic, care a…

- Președintele rus Vladimir Putin l-a numit pe Aleksandr Dvornikov, un general cu experiența de teren capatata in Cecenia și Siria, la comanda invaziei din Ucraina. Generalul locotenet in retragere Mark Hertling a vorbit la CNN despre semnificațiile acestei numiri, in condițiile in care razboiul din Ucraina…

- Dmitri Medvedev, secretar adjunct al Consiliului de Securitate Nationala rus, avertizeaza ca Rusia, un important exportator de grau, si-ar putea limita livrarile doar la tarile ”prietene”, in contextul sanctiunilor occidentale impotriva Moscovei dupa invadarea Ucrainei de fortele ruse, potrivit Reuters.…

- ​Mulți dintre participanții la mitingul uriaș pro-razboi de vineri, de „Ziua reunificarii Crimeei”, de pe stadionul național din Moscova spun ca lucreaza in sectorul public și ca angajatorii au facut presiuni asupra lor sa participe, relateaza BBC. Ziua 23 a razboiului inceput de Vladimir Putin a coincis…

- Vicepremierul Ucrainei, Olha Stefanishyna, acuza Rusia de un “plan terorist”, cu atacuri venite din aer, dar si pe uscat. Ea susține, intr-un interviu acordat BBC, ca dupa o “rezistenta puternica” din partea armatei ucrainene, a avut loc o “operatiune enorma” a Rusiei impotriva civililor, inclusiv spitale,…

- Rusia amenința Occidentul cu ruperea relatiilor diplomatice, dupa ce i-au fost impuse sancțiuni, din cauza atacului asupra Ucrainei. Este timpul „sa se puna lacatul pe ambasade”, afirma fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, ceea ce spune multe despre posibilele intenții ale oficialilor de la Kremlin.…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, ii raspunde președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin e nemulțumit de faptul ca Romania gazduiește scutul NATO de la Deveselu, care reprezinta o„amenințare” pentru Moscova. In acest sens, spune ministrul Aurescu, Romania invita…